شكرا لقرائتكم الرباعي المصري يرفض إقامة مباراة بالدوري بين الذهاب والاياب الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية والكونفدرالية الافريقية وهم الرباعى الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز مقترحا باقامةً مباراة بالدوري بين جولتي الذهاب والاياب بالبطولات الافريقية بسبب صعوبة الطيران بين الدول المختلفة . وحرص مندوبو الأندية الـ 18 في الدوري الممتاز على حضور اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد والتأكيد على العقوبات واللوائح. Advertisements وحضر من النادى الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعلاء مقلد عضو مجلس الزمالك ، واليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، ومحمد عادل المدير الإداري بنادي بيراميدز، وإداريو باقي الأندية. ودار الاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن الدوري والموسم الجديد والموعد المقترح للقرعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرباعي المصري يرفض إقامة مباراة بالدوري بين الذهاب والاياب الأفريقي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.