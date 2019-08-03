شكرا لقرائتكم تعرف على ممثلى الأهلى والزمالك فى اجتماع الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، وعلاء مقلد عضو مجلس ادارةالزمالك ، اجتماع مندوبو الأندية الـ 18 في الدوري الممتاز لاجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد والتأكيد على العقوبات واللوائح. ويدور الاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ويتحدث عن الدوري والموسم الجديد والموعد المقترح للقرعة ، كما حضر المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، ومحمد عادل المدير الإداري بنادي بيراميدز، وإداريو باقي الأندية.

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