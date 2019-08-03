شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الزمالك يستعد للمشاركة فى مونديال الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عن أن نادى الزمالك حتى هذه اللحظة هو ممثل القارة السمراء فى مونديال الأندية، المقرر إقامته شهر ديسمبر المقبل.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن لقب دورى أبطال إفريقيا مازال معلقا بين الترجى والوداد، وقرار المحكمة الرياضية الدولية (tas) هو إعادة النظر فى قرار إعادة المباراة، وليس تتويج الترجى كما أشاعت بعض الصحف التونسية، وذلك لاعتراضه على جهة اتخاذ القرار وليس مضمونه .

وأكد المصدر على أن مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجى المقرر لها أحد أيام 16-17-18 أغسطس الجارى، سيتم أرجائها لموعد أخر يحدد فيما بعد، حتى يتسنى حسم قرار النهائي المعلق بين الوداد والترجى.

وتابع المصدر: "قرار المحكمة الرياضية برفض قرار إعادة النهائي ليس اعترافا بتتويج الترجى أو اعتراضا على شكوى الوداد، وإنما اعتراضا على حيثيات قرار الكاف واتخاذ القرار بواسطة المكتب التنفيذى وهو ليس جهة اختصاص".

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وكانت المحكمة الرياضية الدولية (تاس) طالبت الكاف بتشكيل لجنة مختصة لحسم القرار قبل النظر إعادته إليه مجددا للنظر فيه وتأييده أو رفضه.

ومن المنتظر أن يشكل الاتحاد الافريقي لكرة القدم لجنة نهاية الأسبوع الجارى للنظر فى أمر المباراة، والمؤشرات تقول إن قرار اللجنة المختصة سيكون دعم قرار المكتب التنفيذى وهو إعادة المباراة، ثم إرسال القرار للتاس مجددا.

من جانبه قال الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية والمستشار الرياضى الدولى، إن قرار الكاف الذى سيصدر خلال أيام قليلة يمكن الطعن عليه من كلا الطرفين أو أحدهما، وبالتالى لن يكون بمقدور الاتحاد الأفريقى اقامة السوبر الأفريقي فى موعده أو إعلان بطل لدورى الأبطال فى نسخته الأخيره قبل إصدار قرار نهائي قاطع لحسم الأزمة.

وعن ترشيح الزمالك للمشاركة فى مونديال الأندية قال فضل الله لـ"الخليج 365": "من حق الاتحاد الافريقي ترشيح فريق آخر لتمثيله فى مونديال الأندية فى حال عدم حل الأزمة قبل شهر ديسمبر، والزمالك هو بطل ثانى أهم وأكبر بطولة فى القارة السمراء وبذلك هو المرشح الأوفر حظا".

وعن القرار المنتظر قال فضل الله إن "التاس" تصدت إلى ملف القضية واكتفت في حدود الشكل و أخبرت اللجنة التنفيذية للكاف بأنها غير مختصة بالنظر في احداث ملف نهائي كأس أفريقيا الذي دار في 31/05/2019، وعليه قررت هذا القرار والمعنون بالغاء قرار الكاف وإحالته للجنة المختصة بالنظر فى الكاف وهى لجنة المسابقات، ولذلك فإن "تاس" أعطت لنفسها الحق فى التصدى بالنظر فى أى قرار سيصدر من لجنة المسابقات من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.