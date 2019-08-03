شكرا لقرائتكم هيتسفلد يشيد بقدرات مدرب بايرن كوفاتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد أوتمار هيتسفلد، المدير الفني الأسبق لنادي بايرن ميونخ، بقدرات نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي للفريق البافاري، معتبراً إياه مدربا قادرا على تشكيل حقبة هامة في بايرن.

وفي تصريحات لصحيفة "مونشنر آبندتسايتونغ" الألمانية قال هيتسفلد الحائز على الثلاثية عام 2013، أن نيكو يمكنه أن يشكل حقبة في بايرن.

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وأضاف هيتسفلد (70 عاماً) الذي درب بايرن في الفترة بين (1998-2004) و(2017-2018) أن كوفاتش لديه فلسفته الخاصة، كما أنه من تكوينه الخارجي يحظى بشخصية محبوبة.

ويقود كوفاتش بايرن ميونخ يوم السبت في مواجهة بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير في مباراة كأس السوبر وفي حال فوز الفريق البافاري سيكون هذا هو أول لقب يحرزه في الموسم الحالي.

وأضاف هيتسفلد: إذا فاز دورتموند، سيكون ذلك بمثابة علامة على أنه قادر على أن يهاجم بايرن في هذا الموسم.