خاص.. طنطا يستهدف ضم مدافع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف عبدالحميد عادل، وكيل أعمال إسلام جابر مدافع الأهلي، أن نادي طنطا قدم عرضا رسميا للاعب من أجل استعارته موسمًا واحدًا بدءً من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات لمصراوي: "إسلام جابر يريد المشاركة في المباريات ولا يمانع الانضمام لطنطا، كما أن الأهلي رحّب بإتمام المفاوضات والموافقة على رحيله بشكل مؤقت".

Advertisements

وأضاف: "إسلام جابر رفض الاستمرار مع الجونة رغم محاولات تمديد إعارته برفقة زملائه أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار".

وأتم وكيل إسلام جابر تصريحاته قائلا: "رفض اللاعب للاستمرار في الجونة جاء لشعوره بأن فرص مشاركته خلال الموسم المقبل شبه منعدمة، خاصةً بعد التعاقد مع المدافع محمد نجيب".

يُذكر أن إسلام جابر انضم للأهلي في يناير الماضي قادمًا من الألومونيوم، وتمت إعارته لنادي الجونة لمدة ستة أشهر، إلا أنه لم ينل فرصة المشاركة في المباريات وظل خارج الحسابات تمامًا.