سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للموسم السابع على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: (د ب أ)

توّج نادي باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم بعدما خطف فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره رين اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد "شينزن" في الصين.

وافتتح أدرين هونو التسجيل لرين في الدقيقة 13 ثم أدرك كيليان مبابي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل أنخيل دي ماريا هدف الفوز 2 / 1 لسان جيرمان في الدقيقة 73.

يُذكر أن هذه هي النسخة السابعة على التوالي التي يتوّج بها نادي باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي.