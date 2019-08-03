"أزمة فريق كامل".. كواليس قائمة الأهلي السرية "المسربة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يمر النادي الأهلي بأزمة في قائمة الفريق الأول، على أثر لائحة القيد الجديدة التى فرضت السرية حول قائمة الفريق الأفريقية التى لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن.

اللائحة الجديدة سمحت للأندية بقيد 30 لاعباً وإلغاء مسابقة 1997 مع منح الحرية لإعارة 10 لاعبين بحد أقصى تثير الغموض حول مستقبل 14 لاعبًا يتصارعون على 4 مقاعد شاغرة سيتم إضافتها في يناير.

وضمت القائمة الإفريقية للأهلي 26 لاعبا بحسب نشرة اعلامية تم إرسالها للصحفيين من المركز الإعلامي للنادي ولكن النادي الأحمر لم ينشرها حتى الأن على موقعه الرسمي بالإضافة إلى عدم إعلان أى مسئول عنها بشكل رسمي (لمعرفة قائمة الأهلي طالع هنا).

وبحسب النشرة فإن قائمة المستبعدين من القائمة الأفريقية ضمت 14 لاعبا وهم: سعد الدين سمير وأحمد علاء وحسين السيد "مارسيلو" وباسم علي، كريم وليد "نيدفيد" وناصر ماهر ومحمد محمود وهشام محمد وإسلام محارب ومؤمن زكريا، أحمد حمودي ، محمد شريف، أحمد حمدي وعمار حمدي.

وأُغلق باب القيد الإفريقي يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي فيما يغلق القيد المحلي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

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وأكد مصدر داخل النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن قائمته، عدم حسم النادي لموقف بعض اللاعبين مشدداً على أنه ليس بالضرورة أن تكون القائمة المسربة هي التي تم إرسالها بالفعل.

وقال المصدر:" هناك حالة غضب عبر عنها بعض اللاعبين الذين لم تشملهم القائمة المسربة" كاشفاً أن البعض استفسر عن موقفه من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وبحسب المصدر فإن الثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود كانا على علم باسباب خروجهما من القائمة بسبب عودتهما من الإصابة فى الركبة واحتياجهما لفترة للعودة إلى الملعب وهو ما دفع الإدارة إلى تأجيل قيدهما إلى قائمة الاستكمال ليتفهم الثنائي للموقف.

وأضاف المصدر أن القائمة كانت ستشهد مفاجآت بعد توصية المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي بالإطاحة بصلاح محسن وتوصية لجنة التخطيط بإعارة الأنجولي جيرالدو، ولكن رفض الجانبين رغبة الأخر وبقى الوضع على ما هو عليه.

واختتم المصدر تصريحاته بأن الأهلي يحاول تسويق لاعبيه للخروج من مأزق لائحة القيد مشدداً على أنه هو السبب وراء سرية القائمة علي وسائل الإعلام وعلى اللاعبين أنفسهم.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة فريق "اطلع برة" الجنوب سوداني في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في منتصف أغسطس الحالي، قبل ملاقاة بيراميدز في كأس مصر بنهاية الشهر، وسيبدأ دوري الموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل.