الإنتاج الحربي لمصراوي: باسم مرسي وعدنا بأنه سيعود هدافًا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن باسم مرسي، العائد للفريق من جديد، وعدهم بأنه سوف يستعيد مستواه ويصبح هدافا للدوري.

ورحل باسم مرسي لصفوف نادي الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك".

وقال مهدي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "التعاقد مع باسم مرسي جاء برغبة متبادلة بين إدارة النادي واللاعب خاصة أنه ابن من ابناء النادي وسيكون قائد الفريق".

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وتابع: "باسم مرسي سيكون إضافة قوية للفريق، اللاعب يريد استعادة مستواه".

وأكمل: "قمت بعقد جلسة مع باسم مرسي وطالبته بأن ينسى الماضي والألقاب خاصة (باسم الحاسم) الذي أطلقته عليه الجماهير في الفترة السابقة".

واختتم: "باسم من اللاعبين المميزين في مركزه، وينقصه التركيز فقط في الملعب، لقد وعدنا بأن يعود هدافا للدوري من جديد".