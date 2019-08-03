الزمالك يُخطر الاتحاد الأفريقي بملاعبه في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أخطر مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي بملاعب الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي سيُشارك بها النسخة الحالية. وحدد الزمالك ملاعب القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب لاستضافة مباريات الفريق في البطولة الأفريقية. Advertisements وتقرر إقامة مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري على ملعب بتروسبورت في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة . وكان الزمالك قد حصل على موافقة نادي ديكاداها الصومالي على خوض مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة بدلا من اقامتها بجيبوتي. ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه في مصر.

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