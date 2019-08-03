الزمالك يخوض مباراتي تمهيدي دوري الأبطال بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم حصلوا بصورة رسمية على موافقة نادي ديكاداها الصومالي على خوض مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة بدلًا من اقامتها بجيبوتي.

كان الزمالك تفاوض مع النادي الصومالي في الفترة الماضية للاتفاق على خوض المباراتين في القاهرة ورحب مسؤولو ديكاداها على أن يتحمل الزمالك قيمة تذاكر السفر وإقامة الفريق المنافس.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بطل الصومال يوم 11 أغسطس الجاري في لقاء الذهاب على أن يقام لقاء العودة يوم 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.