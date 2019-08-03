الاتحاد السكندري يستعد للسفر الي الكويت لخوض اولى مبارياته بالبطوله العربية

يبحث مسئولو نادى الاتحاد السكندري، الترتيبات الخاصة بسفرية الكويت، والمقررة نهاية أغسطس الجاري، لخوض مباراة العربى الكويتي، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة العربية لكرة القدم للأندية، تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019.

واستقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق ، على سفر فريقه قبل اللقاء بثلاث ايام وتقام المباراة 27 أغسطس الجاري، على ملعب استاد صباح السالم، فى افتتاح مشوار «زعيم الثغر» بالبطولة العربية للأندية.

ويسابق الجهاز الإدارى بنادى الاتحاد السكندري، الزمن لإنهاء إجراءات السفر، والحصول على التأشيرات الخاصة بسفرية الكويت، من أجل استكمال باقى الإجراءات

مبكرًا، وحجز الفندق وملاعب التدريب.وفى سياق متصل، تواصل إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، سلسلة الصفقات الجديدة التى تبرمها وفقًا لرؤية طلعت يوسف، الفنية ومدى احتياجاته داخل الملعب فى المراكز المختلفة.نجحت إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى إبرام مجموعة قوية من الصفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي، وآخرها إيمانويل اكوي، لاعب منتخب أوغندا، بعقد لمدة موسمين، والتعاقد مع عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، وأحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك، على سبيل الإعارة، وأيمن الغباشي، قادمًا من نجوم المستقبل، وفاروق خالد قادمًا من النصر للتعدين وإسلام جمال، مدافع الزمالك، واستعارة رزاق سيسيه لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة للمرة الثالثة على التوالي، أحمد راشد قادمًا من المنصورة.وفى نفس السياق، يواصل الفريق السكندري، برنامج لقاءاته الودية، حيث يخوض زعيم الثغر التجربة الثالثة أمام طلائع الجيش، ضمن برنامج المباريات الوديات، حيث فاز سيد البلد فى الأولى أمام جدة السعودى بهدفين مقابل هدف واحد، وفى الثانية أمام أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن استعدادات الموسم الجديد.ويعكف طلعت يوسف، وجهازه المعاون، خلال فترة الاستعداد، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التجارب الودية، فضلًا عن الوصول إلى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به المباريات الرسمية بالموسم الجديد