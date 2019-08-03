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الاتحاد السكندري يقترب من الإعلان عن ثلاث صفقات جديدة

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يقترب نادي الاتحاد السكندري، من الاعلان عن ثلاث صفقات قوية، خلال الساعات القليله القادمة.

ومن المنتظر أن يعلن الإتحاد تعاقده مع كل من السيد فريد مدافع الفريق السابق وفريق سموحة الحالي، والذى تم

توقيعه بالفعل لزعيم الثغر.

ومحمد عطوة مدافع الفريق السابق والذي احترف في فريق الرائد السعودي ثم عاد الي مصر، ووقع مع فريق بيراميدز، الا ان

اللاعب تراجع عن اللعب لفريق بيراميدز وفضل الانضمام الي صفوف فريقه القديم الاتحاد السكندري.

اما الصفقة الثالثة فهو لاعب خط وسط طلائع الجيش والاهلي السابق محمد رزق والذي تم الحصول على توقيعه.

ومن المنتظر إعلان زعيم الثغر خلال الساعات القادمة عن الصفقات بشكل رسمي.

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