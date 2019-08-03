تقارير..بوجبا يدعي الإصابة من أجل الرحيل لريال مدريد

يحاول بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الضغط على إدارة ناديه من أجل الاستغناء عنه والموافقة على انتقاله لريال مدريد.

ولم يسافر بوجبا مع بعثة فريقه المتجهة إلى مدينة كارديف بويلز من أجل مواجهة ميلان الإيطالي في الكأس الدولية للأبطال الودية، بداعي الإصابة.

لكن فجرت التقارير الإسبانية مفاجأة أن بوجبا، سليم ولا يعاني من أي إصابة، وأن سبب عدم سفره الحقيقي هو الضغط على إدارة ناديه، والتمرد من أجل سماح النادي له بالرحيل

والانضمام لصفوف النادي الملكي، من أجل اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان مدرب الفريق.

وكان غياب بوجبا مفاجأة بسبب تواجده في القائمة الأساسية التي ستسافر مع البعثة ثم استبعاده بعد ذلك بداعي الإصابة، وبرر سولشاير في تصريحاته عن سبب تخلف بوجبا عن السفر إلى كارديف: "في نهاية الحصة التدريبية الأخيرة، شعر بوجبا بآلام في ظهره، وهي المشكلة ذاتها التي عانى منها

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الأسبوع الماضي حين غاب عن التدريب".

ويحاول ريال مدريد ضم بوجبا من أجل تعزيز خط الوسط الفريق بقوة بعد الموسم الماضي الكارثي الذي عاشه الملكي بدون بطولات، وإنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث، خلف برشلونة المتوج باللقب الدوري، وأتلتيكو مدريد الوصيف.

وكان وكيل أعمال شقيق بول بوجبا، فلورنتين، أدلى بتصريحات تلمح لاحتمالية رحيل لاعب اليونايتد للميرينجي، قائلًا: "فلورنتين يرغب بالانضمام إلى شقيقيه بإسبانيا، ولدينا أسبوع مدة جيدة، لإيجاد فريق لفلورنتين في الدرجة الأولى أو الثانية".

وكان شقيق بوجبا، ماثياس أنضم لفريق مانتشيجو الإسباني، وهو ما دعا شقيقهم الثالث المدعو فلورنتين، لاعب فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي.