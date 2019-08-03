مصر تحصد 3 ميداليات في بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى

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انطلقت منافسات بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى للإعاقات الحركية بسويسرا والمقامة خلال الفترة من ٢٨ يوليو الى ٥ أغسطس ٢٠١٩.
وحصل المنتخب المصري على ثلاث ميداليات متنوعة، وجاءت النتائج كالتالى :-
في مسابقة دفع الجلة ناشئين تحت ١٧ سنة حصل اللاعب أحمد عمرو على الميدالية الذهبية.
وفي مسابقة قذف القرص ناشئين تحت١٧ سنة حصل اللاعب أحمد عمرو، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اللاعب أحمد علي محمد.
وحصل اللاعبان خالد ربيع وكريم محمود عبد التواب على المركزين السابع والثامن في سباق ٢٠٠ متر عدو ناشئين تحت ٢٠ سنة، وحصلت اللاعبة آية
وحصل كل من كريم محمود عبد التواب وخالد ربيع، وأنس محمد صالح، على المراكز العاشر، الحادى عشر، والخامس عشر، في سباق 100 متر عدو ناشئين تحت ٢٠ سنة.
وفي مسابقة ١٠٠ متر عدو ناشئات تحت ٢٠ سنة، حصلت اللاعبة آية وليد على المركز الرابع.
وتقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب بالتهانى للاعبين متمنين التوفيق للجميع.
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