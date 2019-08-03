تقارير..أرسنال ينوي ضم كوتينيو من برشلونة

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ونقلًا عن صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن إدارة الجانرز دخلت في مفاوضات معالبلوجرانا من أجل التعاقد مع كوتينيو، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة برشلونة وضعت مبلغ 110مليون يورو لمن يريد التعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي، و 26 مليون للإعارة لمدة موسم واحد.
ويعد مستقبل البرازيلي رفقة البلوجرانا غير معلوم، خاصة بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع أنطوان جريزمان، والعلاقة المتوترة التي ما بين كوتينيو وإدارة برشلونة من جانب، ومع الجماهير الكتالونية من جانب آخر.
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