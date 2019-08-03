اقترب نادي الزمالك من ضم إمام عاشور لاعب غزل المحلة المعار لـحرس الحدود، بعدما توصل النادي لاتفاق نهائي بشأن ضم اللاعب. بشأن ضم اللاعب. وينتظر نادي الزمالك، الاستغناء الخاص بإمام عاشور من نادي غزل المحلة من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي. المحلة من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي. ويجتمع مسئولو نادي الزمالك، مع إمام عاشور خلال الساعات القليلة القادمة، لوضع الرتوش الأخيرة بخصوص عقد اللاعب الجديد مع القلعة البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقترب من ضم إمام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.