باريس سان جيرمان يحصد السوبر الفرنسي للمرة السابعة على التوالي

حسم باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي لصالحه للمرة السابعة على التوالي، بعد الفوز على رين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد شينزن في الصين.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بضغط قوي، وسيطر تمامًا على مجريات اللعب، وسط تراجع فريق رين الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وكاد الفريق الباريسي أن يتقدم من كرة رأسية تكفل القائم بإبعادها.

وفي الدقيقة 13 تمكن رين من الإستفادة من الهجمات المرتدة، بعد كرة سريعة، لترسل الكرة مخترقة

دفاعات باريس سان جيرمان، ليضعها ادرين هونو بسهولة في المرمى معلناً عن الهدف الأول.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه بعد الهدف، ولكنه لم يتمكن من إختراق دفاع رين المنظم بشكل مؤثر.

وفي الدقيقة 44 كاد كافاني أن يستغل خطأ دفاعي لإحراز هدف التعادل، بعد أن أعاد مدافع رين الكرة قصيرة إلى حارس مرماه ليسددها المهاجم الاوروجواياني ولكنها تمر بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة بنفس الشكل بضغط

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من باريس سان جيرمان وتراجع من رين.

وتمكن باريس سان جيرمان من إدراك التعادل بعد كرة إلى سارابيا الذي هيأها إلى النجم الشاب مبابي، ليضعها في المرمى بسهولة معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 57.

وأشعل الهدف حماس لاعبي الفريق الباريسي، ليزداد ضغطهم لإحراز الهدف الثاني، فيما ظل لاعبي رين متبعين سياسة الإعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 73، سدد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ركلة حرة مباشرة، بشكل أمثل لتسكن شباك رين، في ثاني الأهداف.

وبدأ فريق رين في التخلي عن تراجعه ولكن لاعبي باريس سان جيرمان، تمكنوا من الحفاظ على تنظيمهم وتقدمهم حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز الفريق الباريسي.