المحمدي ومحمود تريزيجيه على مقاعد بدلاء إستون فيلا أمام لايبزيج

أعلن ستيف بروس، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية للفريق التي يخوض بها مواجهة لايبزيج الألماني وديًا بعد قليل ، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019-2020.
وتشهد تشكيلة أستون فيلا تواجدمحمود حسن تريزيجيه، المنضم إليه حديثا قادما من قاسم باشا التركي، وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
وجاءت تشكيلة أستون فيلا كالتالي..
هيتون ، جيلبرت ، مينجز ،إنجلز ، تارجيت ، هوريهان ، ماكجين ، جريليس ، جوتا ، الغازي ، ويسلي.
وظهر تريزيجيه لأول مرة مع فريقه الجديد في المباراة الودية التي جمعت أستون فيلا بفريق تشارلتون، وانتهت لصالحهم بنتيجة 4-1 لصالح الفيلاينز، كما شارك في هذه المباراة أيضا المحمدي.
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