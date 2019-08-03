شاهد.. حساب كأس العالم للأندية إلى وائل جمعة: مازلت تحمل الرقم القياسي

هنأت صفحة كأس العالم للأندية اليوم السبت وائل جمعة أسطورة النادي الأهلى والمنتخب المصري بعيد ميلاده الـ44.

ونشرت صفحة كأس العالم للأندية الرسمية على "فيس بوك"

صورة وائل جمعة وعلقت "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لصخرة دفاع المنتخب المصري والنادي الأهلي وائل جمعة الذي يتم 44 سنة اليوم، كل عام وأنت بخير كابتن".

وأضافت"جمعة لا يزال يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية "فيفا" بالمشاركة مع محمد أبو تريكة وحسام عاشور برصيد 11 مباراة".