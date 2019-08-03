شاهد.. باريس سان جيرمان يتقدم أمام رين بهدف ثان

تمكن فريق باريس سان جيرمان من إحراز هدف التقدم أمام نظيره رين، في المباراة التي تجمع بين الفريقين

حاليًا، على استاد شينزن في الصين، في كأس السوبر الفرنسي.

جاء الهدف عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعد تسديد مثالي لركلة حرة مباشرة، لتسكن شباك رين في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

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