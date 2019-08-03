رياضة | باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق باريس سان جيرمان لقب السوبر الفرنسي، منذ قليل، بعد الفوز على ستاد رين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب شينزن الصيني.

ورغم تقدم رين بالهدف الأول في شوط اللقاء الأول، عبر ادرين هونو في الدقيقة 13 إلا أن الباريسيين عادوا بقوة في الشوط الثاني وسجلوا هدفين، الأول جاء بواسطة كيليان مبابي في الدقيقة 57 ، في حين تكفل أنخل دي ماريا الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان، والذي يبتعد عن المشاركة في اللقاءات الأخيرة للبي اس جي بسبب رغبته في الرحيل إلى برشلونة.