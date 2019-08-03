رياضة | نهائي مصري لبطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش بماليزيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي مصري لبطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش بماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم السبت فاعليات الدور قبل نهائي لبطولة العالم للناشئين والناشئات المقامه بمدينه كولا لامبور الماليزيه وقد تفوق لاعبي ولاعبات مصر وتمكنوا من حجز أماكنهم في المباراتين النهائيتين للبطولة.

وتمكنت اللاعبة جني شيحة من حجز أول الأماكن بنهائي الناشئات بعد تغلبها علي الماليزية أيفا أزمان في مباراة قوية استغرقت 64 دقيقة كانت نتيجة أشواطها 3-2 .

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وكانت ثاني اللاعبات المتأهلات للمباراة النهائية للناشئات اللاعبة هانيا الحمامي المرشحة الأولي علي البطولة حيث تغلبت علي زميلتها اللاعبة / فريدة محمد 3/1 في مباراة استغرقت 54 دقيقة.

علي الجانب الآخر كان اللاعب مصطفي السرتي هو ثاني المتأهلين للمباراة النهائية للناشئين بعد تغلبه علي زميله اللاعب / عمر التركي في مباراة ماراثونية استغرقت 63 دقيقة 3/2 .

وكان اللاعب مصطفي عسل ثاني المتأهلين للمباراة النهائية للناشئين بعد تغلبه علي الإنجليزي لويس أندرسون في مباراة سهلة بالنسب للمصنف الأول علي البطولة و حامل لقب العام الماضي حيث فاز 3/0 .