رياضة | مدرب ليستر سيتي يعلق على رحيل ماجواير إلى اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليستر سيتي يعلق على رحيل ماجواير إلى اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مدرب ليستر سيتي الإنجليزي عن أسفه للرحيل المرتقب لقلب دفاعه هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وقال الإيرلندي الشمالي براندن روجرز: "اتفق الناديان (على قيمة الصفقة) ولا يزال هناك بعض العمل.. هو لاعب مميز، وليس لاعباً أردنا أن نخسره".

وتقدر صفقة انتقال ماجواير بثمانين مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي).

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً بحسب شبكتي بي بي سي وسكاي.

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وتابع مدرب ليفربول السابق: "هو لاعب عالمي، وهو رجل طيب أيضاً.. يعرف الاهتمام بخدماته ولقد كان لاعباً محترفاً طوال الصيف".

وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 ملايين مكافآت) وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو).

وسيصبح ماجواير ثالث لاعب يستقدمه يونايتد الصيف الحالي بعد الظهير آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانيال جايمس من سوانزي.

وخاض ماجواير (26 عاماً) 69 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من هال سيتي في 2017، ووقع عقداً مع ليستر لخمسة أعوام في سبتمبر الماضي.

ويسعى يونايتد أيضاً لضم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس.