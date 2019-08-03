رياضة | مباراتان فقط للزمالك في شهر أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراتان فقط للزمالك في شهر أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالي بالدوري التمهيدي.

وكان الزمالك، نجح في حصد لقب بطولة الكونفدرالية النسخة الماضية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بالمباراة النهائية.

وينتظر "الزمالك" مباراتين فقط خلال شهر أغسطس الجاري، وجميعها بدوري الأبطال، ولن يرتبط بأي مباريات محلية خلال الشهر الجاري.

Advertisements

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" المباراتين التي سيخوضها الفريق خلال شهر أغسطس الجاري:

ديكادها الصومالي × الزمالك.. 11 أغسطس في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك × ديكادها الصومالي.. 23 أغسطس في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.