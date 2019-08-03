رياضة | "أوكا" الغردقة يوقع لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوكا" الغردقة يوقع لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع عمر سعد عمر لاعب نادي الغردقة الشهير بأوكا لنادي طلائع الجيش فريق ٢٠٠١ ليشارك معهم بداية الموسم الجديد تحت قيادة المدرب حمدي ذكي ورئيس قطاع الناشئين محمد مهدي.

الجدير بالذكر أن الاعب من مواليد ٢٨ يونيو ٢٠٠١ وشارك مع أندية جراند موسم ٢٠١٧٢٠١٨ ثم نادي الغردقه الموسم الاخير والصعود معهم القطاعات.



وعلي صعيد آخر تم استدعاء أوكا لمعسكر منتخب مصر للناشئين تحت قيادة ربيع ياسين والمدرب عبد الستار صبري.