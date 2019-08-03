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رياضة | عاجل.. تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا أمام لايبزيج

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تواجد محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي نجما أستون فيلا الإنجليزي على دكة الفريق أمام لايبزيج الألماني خلال المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين استعدادًا لانطلاق .

وتعد هذه هي المباراة الودية الثانية لتريزيجيه مع الفيلا بعدما لعب كبديل في لقاء تشارلتون الذي فاز به أستون فيلا 4-1.

تشكيل أستون فيلا أمام لايبزيج

حراسة المرمى: هيتون

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خط الدفاع: مينجز وتارجيت وإنجليز وجيلبرت

خط الوسط: هوريهان وجيريليش وأنور الغازي وجون ماكلين

خط الهجوم: ويسلي مورايس وجوتا

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