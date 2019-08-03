رياضة | عاجل.. تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا أمام لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا أمام لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي نجما أستون فيلا الإنجليزي على دكة الفريق أمام لايبزيج الألماني خلال المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين استعدادًا لانطلاق الدوري الإنجليزي

وتعد هذه هي المباراة الودية الثانية لتريزيجيه مع الفيلا بعدما لعب كبديل في لقاء تشارلتون الذي فاز به أستون فيلا 4-1.

تشكيل أستون فيلا أمام لايبزيج

حراسة المرمى: هيتون

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خط الدفاع: مينجز وتارجيت وإنجليز وجيلبرت

خط الوسط: هوريهان وجيريليش وأنور الغازي وجون ماكلين

خط الهجوم: ويسلي مورايس وجوتا