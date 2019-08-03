رياضة | بعد تتويج الأهلي بالنجمة 41.. أشهر "خناقات" الدوري في الموسم الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج الأهلي بالنجمة 41.. أشهر "خناقات" الدوري في الموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الأهلى ببطولة الدورى المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، ليسدل الستار على موسم 2018-2019 ولذلك، يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز خناقات الدورى المصري هذا الموسم.

_ خناقة لاعبى الزمالك والجونة

هى أحد أبرز المباريات التى خسر بسببها الزمالك لقب الدورى هذا الموسم بعدما تعادل مع الجونة فى ملعب الأخير بهدفين لكل فريق، ونشبت الخناقة بين اللاعبين بعد إحراز الزمالك هدف التعادل فى الوقت بدل الضائع عن طريق محمود عبد العزيز زيزو ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لكل من يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار مدافع الجونة.

_ خناقة لاعبي بيراميدز وطلائع الجيش

فى الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى فاز فريق بيراميدز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف ونشبت خناقة فى أخر دقائق المباراة بين اللاعبين بعد تدخل قوى على لاعب بيراميدز محمد فاروق وتحصل وقتها الظهير الأيسر للجيش عاصم صلاح على إنذار بعد تدخله من الحكم جهاد جريشة الذى استطاع السيطرة على اللاعبين.

_ خناقة لاعبي الأهلى وبيراميدز

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فى مباراة الإياب بين الأهلى وبيراميدز على ملعب بتروسبورت نشبت خناقة عقب اللقاء مباشرة وخسارة الأهلى بهدف دون رد أحرزه البرازيلي كينو، نشبت خناقة بين ياسر إبراهيم وعمر جابر وأيضاً بين أحمد فتحى لاعب الأهلى ومحمد العاصى المدير التنفيذى لبيراميدز وقتها أدت لتكسير زجاج فى الممر المؤدى لغرف الملابس بعدما كان يحتفل العاصي مع الجماهير المتواجدة لبيراميدز والذى شعر فتحى وقتها إنه يستفز لاعبي وجماهير الأهلى.

_ خناقة لاعبي الأهلى والاتحاد السكندرى

فاز الأهلى فى الجولة ال 27 من عمر الدورى المصري على الاتحاد السكندرى فى الدقائق الأخيرة من المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية بعد إحراز على معلول وصالح جمعة هدفي الأهلى ما بعد الدقيقة 90 لتحدث خناقة عقب المباراة مباشرة بين رمضان صبحى لاعب الأهلى وخالد قمر مهاجم الاتحاد ليتطور الأمر ويشتبك عدد من لاعبي الفريقين فى الممر المؤدى لغرف الملابس حتى يتدخل الجميع لحل المشكلة.

_ خناقة لاعبي الأهلى وسموحة ومشادة التوأم مع الجماهير

فاز الأهلى على سموحة فى الدقائق الأخيرة فى الأسبوع ال 32 بهدف الأنجولى جيرالدو ليعترض لاعبو سموحة والجهاز الفنى على الحكم أمين عمر بسبب تسجيل الأهلى للهدف فى الدقيقة الثامنة والوقت الضائع الذي احتسبه هو 7 دقائق فقط، ليشتبك اللاعبون ببعضهم وأبرزهم رمضان صبحى والسيد فريد وأيضاً يشتبك التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن مع جماهير الأهلى التى كانت تتواجد فى ملعب بتروسبورت والتى قامت بسباب التوأم ليرد عليهم حسام وإبراهيم ووصل الأمر لإلقاء كرسي من مقصورة الملعب وامتدت الاعتراضات حتى غرف الملابس.

_ خناقة لاعبي الزمالك مع أحد المصورين بعد لقاء بيراميدز

عقب فوز بيراميدز على ناذى الزمالك فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوى بالدور الثانى بهدف للمدافع على جبر قام لاعبو الزمالك بخناقة مع أحد مصورى المباراة ليعتدى عليه محمود جنش وأحد إداريي الفريق.