رياضة | السعودية تحدد ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها في تصفيات كأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تحدد ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها في تصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم، عن موافقة الإتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة مباريات منتخب الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في منطقة القصيم.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر، تغريدة حول هذا الأمر قائلًا: "الاتحاد الاسيوي يصادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم مكانًا لإقامة مباراة المنتخب الوطني الأول ومنتخب سنغافورة ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر".

يذكر بأن قرعة التصفيات الآولية لبطولة كأس العالم "قطر 2022" قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب كلًا من أوزباكستان وفلسطين واليمن وأخيرًا سنغافورة.