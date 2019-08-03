رياضة | النصر يكشف موقف حمدلله وجوليانو من المشاركة في مباراة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يكشف موقف حمدلله وجوليانو من المشاركة في مباراة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن نادي النصر يجهز الثنائي، الدولي المغربي "حمدلله" وكذلك البرازيلي "جوليانو" من أجل المشاركة في مباراة النصر والوحدة في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقالت الصحيفة، بأن المدرب البرتغالي لنادي النصر السعودي، روي فيتوريا، أكد على جاهزية المغربي عبد الرزاق حمد الله الفنية والبدنية والذي أصبح قادر بالفعل على قيادة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، وهذا في الوقت الذي عاد فيه اللاعب البرازيلي "جوليانو" من الإصابة وخاض تدريبات تأهيلية مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكذلك تحدثت الصحيفة عن التشكيل المتوقع لنادي النصر في مباراة الوحدة والتي ستقام على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية "الرياض"، وجاءت على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: الأسترالي جونز

خط الدفاع: سلطان الغنام وعمر هوساوي والبرازيلي مايكون وعبد الرحمن العبيد.

وخط الوسط: عبد الله الخيبري وعبد الرحمن الدوسري زفرج الغشيان وجوليانو وفهد الجميعة.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.