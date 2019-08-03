رياضة | بول بوجبا يتمارض بسبب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يتمارض بسبب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته لمسئولي الفريق بالرحيل، وذلك إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب الصحفي خوزيه ألفاريز، إن بول بوغبا لا يُعاني من أية إصابة ولم يسافر مع فريق مانشستر يونايتد لمباراة ميلان الودية، لأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد.

وتم إعلام سولشاير بذلك خلال الحصة التدريبية الأخيرة، إلا أن الصفقة لاتزال معقدة، بسبب رغبة مانشستر يونايتد في بقاء اللاعب موسم آخر مع الفريق.