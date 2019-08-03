رياضة | يورجن كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك قبل بداية الدوري الإنجليزي بأيام قليلة، حيث أن جميع الدوربات ستبدأ بشكل متأخر عن البطولة الإنجليزية.

وقال ‏كلوب في تصريحات صحفية: "يجب أن نفكر بهذه الأمور لكن لا أحد, وخصوصًا في إنجلترا يفكر بالأمر في الموسم القادم بعد اليورو وكوبا أمريكا، وسترغب الفرق في الذهاب لجولاتها التحضيرية، بمن سنذهب ؟! لا يمكننا أن نذهب بمفردنا! دون لاعبين".

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وتابع : ‏"لا أعلم لما نبدأ مبكرًا هكذا، إيطاليا تملك 20 فريقًا أيضًا ودوريها يبدأ يوم 24 أغسطس، وأن البريمييرليج منتج في غاية الروعة لكن هذه البداية المبكرة غير منطقية".