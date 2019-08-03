رياضة | الكشف عن هوية المدرب الجديد لمنتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن هوية المدرب الجديد لمنتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد فترة من التكهنات الصحفية، والأحاديث حول هوية المدرب الجديد لمنتخب المغرب بعد رحيل الفرنسي "هيرفي رينار" عن القيادة الفنية لأسود الأطلسي، حيث أشارت الصحف المغربية صباح اليوم إلى وصول المدرب البوسني "وحيد خليلودزيتش، إلى المغرب، وذلك من أجل التعاقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليصبح المدرب الجديد للمنتخب في الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحف المغربية إلى أن وحيد خليلودزيتش قد قدم استقالته من تدريب نادي نانت الفرنسي، وذلك بعدمام توصل إلى إتفاق مع الاتحاد المغربي، ومن المتوقع بأن تحسم كل تفاصيل التعاقد بين المدرب البوسني وبين الاتحاد ليقود "خاليودزيتش" الفيادة الفنية لمنتخب أسود الأطلسي في تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.

يذكر أن البوسني "وحيد خليلودزيتش" يعد من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في القارة السمراء، حيث قاد من قبل نادي الرجاء المغربي في أواخر القرن الماضي وبالتحديد في موسم 1997 / 1998، وكذلك تولى تدريب منتخب الجزائر في الفترة ما بين 2011 إلى 2014، وصعد مع "محاربي الصحراء" إلى دور ثمن النهائي.