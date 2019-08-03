رياضة | النصر السعودي يكتفي بصفقة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يكتفي بصفقة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي النصر السعودي صدمة قوية، وذلك بعدما ألمح عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي إلى أن الفريق لن يجري أي صفقات جديدة خلال سوق الإنتقالات الصيفة، وذلك على الرغم من كون "العالمي" لم يضم حتى الآن سوى لاعب واحد فقط، ولكن يبدو بإن إدارة النصر ترى الفريق كامل العدد وليس في حاجة إلى أي إضافات جديدة قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

Advertisements

وكان "عبد العزيز بغلف" عضو شرف النادي، قد ألمح إلى وجود إمكانية لعدم حدوث أي صفقة جديدة لنادي النصر في الميركاتو الحالي، وذلك بعدما طالب "بغلف" من أعضاء ومشجعي النادي عدم الهجوم على إدارة النادي بسبب عدم تعاقدها مع صفقات جديدة، خاصة لعدم توفر لاعبين محليين وأجانب مناسبين في السوق على حد وصفه.

وأشار "بغلف" في حديثه إلى كون نادي النصر يملك بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المميزين، والقادرين على موصلة المشوار نحو تحقيق البطولات والألقاب في الموسم المقبل.