انت الان تتابع مدرب ليستر يأسف للتخلي عن ماغواير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هاري ماغواير

عبر مدرب ليستر سيتي الإنكليزي عن اسفه للرحيل المرتقب لقلب دفاعه هاري ماغواير الى مانشستر يونايتد ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

قال الايرلندي الشمالي براندن روجرز "اتفق الناديان (على قيمة الصفقة) ولا يزال هناك بعض العمل.. هو لاعب مميز، وليس لاعبا أردنا أن نخسره".

وتقدر صفقة انتقال ماغواير بثمانين مليون جنيه استرليني (نحو 97 مليون دولار أميركي).

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الاسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسميا بحسب شبكتي "بي بي سي" و"سكاي".

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تابع مدرب ليفربول السابق "هو لاعب عالمي، وهو رجل طيب أيضا.. يعرف الاهتمام بخدماته ولقد كان لاعبا محترفا طوال الصيف".

وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماغواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من اياكس امستردام الى يوفنتوس الايطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 ملايين مكافآت) وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون الانكليزي الى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2018).

وسيصبح ماغواير ثالث لاعب يستقدمه يونايتد الصيف الحالي بعد الظهير آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانيال جايمس من سوانسي.

وخاض ماغواير (26 عاما و1,94 م) 69 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من هال سيتي في 2017، ووقع عقدا مع ليستر لخمسة أعوام في أيلول/سبتمبر الماضي. ويسعى يونايتد أيضا لضم الارجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس.