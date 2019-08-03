بوجبا يتمرد على إدارة مانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإإنجليزية تعنت الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، مع إدارة النادي من أجل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مما جعله يدعي الإصابة في مباراة الأمس أمام ميلان الإيطالي.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن غياب النجم الفرنسي بول بوجبا، عن مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، أمام نادى ميلان الإيطالى، مساء اليوم، ليست للإصابة، كما أدعى سولشاير مدرب اليونايتد.

وذكر التقرير الإسباني، أن النجم الفرنسي، لا يعانى من أى إصابة، ولكن بوجبا، غاضب بشدة من تعنت إدارة اليونايتد، حول مسألة انتقاله إلى ريال مدريد، والذى يرغب فى الانضمام إليه قبل غلق الميركاتو الصيفى فى إنجلترا يوم الخميس المقبل.

ويرفض مانشستر يونايتد رحيل نجمه الفرنسي، بقيمة أقل من 150 مليون إسترليني، وهو المقابل المادى الذى ترفض إدارة ريال مدريد دفعها من أجل ضم بوجبا، خلال الصيف الحالى.

ويحاول النادى الملكى البحث عن بدائل أرخص لصفقة النجم الفرنسي، من خلال تفاوضه مع أياكس الهولندى، لضم لاعبه دونى فان دى بيك، كما يسعى لضم برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالى.