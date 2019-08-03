برشلونة يحسم صفقة مدافع ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نجاح نادى برشلونة فى التوصل لاتفاق مع نظيره نادى ريال بيتيس، من أجل الحصول على خدمات مدافعه جونيور فيربو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لراديو كتالونيا الإسباني، فإن نادى برشلونة حسم صفقة ضم الظهير الإيسر لنادى ريال بيتيس جونيور فيربو، مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين حوافز، التى ستجعل قيمة الصفقة تصل إلى 25 مليون يورو.

وتعد صفقة التعاقد مع ظهير أيسر النادى الأندلسي، فى قائمة أولويات النادى الكتالونى، خاصة وأن الجبهة اليسرى، يشغلها فقط النجم جوردى ألبا، منذ رحيل لفرنسي لوكاس دين إلى إيفرتون الإنجليزي الصيف الماضى.

وكان برشلونة قد ضم 3 صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وهم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، لاعب الوسط الهولندى فرانكى دى يونج من أياكس والحارس البرازيلى نيتو من فالنسيا.

ويخوض البارسا مواجهة ودية غدا الأحد، أمام نظيره نادى أرسنال الإنجليزي، فى كأس خوان جامبر، والتى يستضيفها ملعب "كامب نو".