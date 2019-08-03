موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة فى كاس السوبر الافريقى 2019

سقدم الخليج 365 موعد مباراة الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الافريقية نظيره الترجى التونسى بطل دورى الابطال الافريقى على كاس السوبر الافريقى فى الامارات العربية المتحدة وجاء الإعلان عن الموعد الرسمي للمباراة الافريقية المهمة التي يخوضها الفريقين بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية باعتبار الترجي بطل دورى الابطال وعدم اعادة المباراة مع الوداد المغربى.

موعد مباراة الزمالك والترجى

وبهذا القرار يضرب الترجى التونسي موعداً مع الزمالك بطل الكونفدرالية فى كأس السوبر الأفريقي، وتقام المباراة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس المقبل، بالإمارات.

والى الان لم يتم تحديد اليوم المقرر للمباراة ولكن سيكون أحد الأيام التى تم الإعلان عنها فى تلك المقالة وفي حالة توفر الموحد المحدد سيكون بين يديكم مبارة عبر موقعنا نيوز مصر.

وتأهل نادى الزمالك بعد فوزة المثير على نادي نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5 مقابل ثلاثة ليحصل نادى الزمالك على لقب الكونفدرالية الافريقية فى مباراة متميزة.

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اما نادى الترجى التونسى فقد اثارت المباراة العديد من ردود الأفعال المثيرة للجدل حيث رفص الوداد المغربي استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين الحكم الجامبي باكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع نادي الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجى

من المتوقع وكما تعودنا فان قنوات بى ان سبورت هى الناقل للمباراة، وبالتالي قنوات بى اوت كيو.