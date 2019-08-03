موعد وتوقيت مباراة ليفربول وتشيلسي في كاس السوبر الاوروبى والقنوات الناقلة

يقدم الخليج 365 موعد المباراة التاريخية بخوض نادى ليفربول الانجليزى بطل دورى ابطال اوروبا مع نظيره تشيلسي بطل كأس الدورى الاوروبى فى مباراة تاريخية ومتميزة بين الفريقين الانجليزيين وتعتبر المباراة الأولى التي يخوض فيها الفريقين تلك المباراة فى تلك البطولة والآن من خلال نيوز مصر نعمل على تقديم المتابعة المستمرة للمباراة الهامة والتاريخية بين الفريقين.

وقد حصل نادى ليفربول على لقب كأس السوبر الأوروبي فى عام 2005 عقب فوزه على نادى ميلان الايطالى فلا اسطنبول وتعتبر مباراة السوبر الأوروبى من اهم المباريات العالمية التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم ويترقب الكثيرين تلك المباراة الهامة التى يخوضها الفريقين فى تلك البطولة المتميزة الاوروبية والان نقدم لكم المتابعة المستمرة.

كأس السوبر الأوروبي

هي مباراة سنوية يتنافس فيها أبطال مسابقات الأندية الرئيسية فى القارة بطل دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي، وعادة تقام في شهر أغسطس و تكون بمثابة رفع الستار عن الموسم الجديد في أوروبا، مع الاستعداد لانطلاق جميع البطولات في شهر سبتمبر.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسى

يلتقى الفريقين فى مباراة تاريخية ويحظى الفريقين بشعبية كبيرة فى العالم العربى والعالم خاصة مع وجود النجم محمد صلاح فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى وتقام المباراة فى 14 أغسطس القادم

المباراة ليفربول – تشيلسي

التاريخ الأربعاء 14 أغسطس 2019، 13 ذو الحجة 1441

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الموعد 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية

تقام المباراة على ارضية اسطنبول التركية فى النسخة الحالية فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الاربعاء 14 اغسطس ونعمل الان على تقديم المتابعة لنادى ليفربول وتشيلسى فى المباراة الهامة والمتميزة.

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل المباراة فضائيا فى العالم العربى والشرق الاوسط على القمر النايل سات على شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة وهى الناقل الحصري للمباراة فى العالم العربى.

المباراة القنوات الناقلة

كأس السوبر الأوروبي 2019 beIN SPORTS HD