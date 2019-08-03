الاتحاد الاسيوي يُبرز «السومة» قبل مباراة الهلال في دوري الأبطال

أشاد الموقع الرسمي بالاتحاد الآسيوي، بالدولي السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي قبل مواجهة الهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

موقع الاتحاد الاسيوي إختار الاسطورة عمر السومة ضمن أبرز 8 نجوم يمكن أن يصنعوا الفارق مع فرقهم في مواجهات دور الـ16 لفرق غرب القارة.

قال الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي: “ربما لا يحاكي أي لاعب تأثير بغداد بونجاح مع السد مثلما يفعل عمر السومه مع الاهلي فمنذ إنتقاله من القادسية الكويتي كان السومة نجمًا لا مثيل له في الاهلي وأرسى نفسه كواحد من أفضل المهاجمين على مستوى القارة”.

وأتم: “مما يشهد على الأهمية المستمرة لعمر السومة في الاهلي أنه من بين الأهداف السبعة للأهلي في دوري أبطال آسيا هذا العام سجل السومة 6 منها”.