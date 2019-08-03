شكرا لقرائتكم خروج خليلوزيتش من صراع مدربي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج الصربي خليلوزيتش، من صراع المدربين المرشحين لتولي تدريب فريق الزمالك خلال الموسم الكروى الجديد.

ولا يرتبط خليلوزيتش بعقد مع أى نادي فى الوقت الحالي بعد رحيله من منصب المدير الفنى لفريق نانت الفرنسي، لينتظر خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، ودخل بالفعل فى مفاوضات مكثفة لتولي تدريب منتخب المغرب خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

Advertisements

وقام مسئولو الزمالك بجس نبض المدرب الصربي خلال الأيام الماضية، لكنه أبدى عدم ترحيب بالعرض الأبيض من الأساس ليخرج من الحسابات نهائيا.

ووفقا لمصادر مطلعة داخل الزمالك، أصبح خليلوزيتش، بعيدا عن الحسابات نهائيا فيما يخص ملف المدير الفنى القادم للقلعة البيضاء.

ويمتلك خليلوزيتش مسيرة تدريبية حافلة حيث تولى تدريب منتخبات كوت ديفوار والجزائر واليابان، كما درب أندية طرابزون سبور التركي ودينامو زغرب الكرواتي واتحاد جدة السعودي، وباريس سان جيرمان وليل وستاد رين بالدوري الفرنسي والرجاء المغربي وحصد 6 ألقاب مختلفة.