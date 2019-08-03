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شكرا لقرائتكم ظهير أيمن الأهلي يجتمع مع عبد الحفيظ لحسم مصيره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، خلال الساعات القليلة القادمة، لحسم مصيره النهائي.
وخرج باسم علي، من قائمة الأهلي الأفريقية بالموسم الكروي الجديد، ليصبح خارج الحسابات الفنية فى الموسم المقبل.
ويترقب باسم علي، نتائج جلسته مع سيد عبد الحفيظ، لحسم وجهته القادمة، خاصة بعدما تلقى العديد من العروض للرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأبدت أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة، رغبة فى التعاقد مع باسم علي، بعد خروجه من حسابات النادي الأهلي، وتحسم جلسة الظهير الأيمن مع مدير الكرة، وجهته القادمة.
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