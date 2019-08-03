شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطلب المساواة مع الأهلي والزمالك .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي، عن التفرقة التى يتعرض لها ناديه، وفقا لوجه نظره وعدم معاملته بنفس سياسة التعاقد مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وطلب المنياوي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "TIME SPORT"، بالمساواة بين جميع الأندية ومعاملة الإسماعيلي بنفس طريقة الأهلي والزمالك فى الموسم الجديد، مؤكاد أن اتحاد الكرة يعامل الدراويش مثل الأندية الصغيرة بدون مبرر لذلك.

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أضاف المنياوي أنه يحترم كافة الأندية ولا يقصد التقليل من أحد، لكنه أعطى مثال بعدم المساواة التى يقصدها موضحا أن الأهلي والزمالك يرفضان مواجهة بعض الأندية على ملاعبها ويساند اتحاد الكرة هذه القرارات عكس ما يحدث مع الإسماعيلي إذا طلب ذلك.

وتحدث صبري المنياوي عن رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الإسماعلي، أبرزهم محمد عواد المنتقل للزمالك ومحمود متولي المنضم للأهلي، موضحا أن ناديه يمتلك بدائل فى كافة المراكز ولن يتأثر برحيل أى لاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.