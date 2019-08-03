شكرا لقرائتكم قائمة الفراعنة لرفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال أنه سيتم الوقوف على 10 لاعبين من بين كلا من ، أحمد سعد و مصطفى وحيد و محمد إيهاب وأحمد عادل وكريم كحلة و محمد سليم وأحمد عاشور ورجب عبد الحى ومحمد هشام و جابر فرحان و عبد الرحمن محمد و أحمد عبد الحميد ، وذلك ضمن القائمة النهائية لمنتخب الرجال المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس الجارى نهاية الإسبوع الحالى.
بينما يتم الإستقرار على اللاعبات المشاركات وهن، هبة صالح و بسمة عماد و إسراء السيد ونعمة سعيد ورانيا عزت وسارة سمير وسمر حبشى وسلمى محمد و حليمة عبد العظيم وشيماء خلف.
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