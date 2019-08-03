شكرا لقرائتكم لاسارتى يطمأن على برنامج كريم نيدفيد التأهيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمأن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى على برنامج تأهيل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في ركبته بعد إجرائه مؤخرًا جراحة غضروف الركبة، وأطلع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق مارتن لاسارتي المدير الفني على آخر تطورات عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة القادمة .

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز نيدفيد بشكل جيد، مع التأكيد على عدم التعجل في عودة اللاعب قبل الاطمئنان بشكل نهائى على ركبته، من أجل عودته بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.