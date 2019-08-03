شكرا لقرائتكم بعد استعارته من الزمالك .. وعد خاص من باسم مرسي لمسئولي الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش باسم مرسي، مهاجم الزمالك، المعار لصفوف الإنتاج الحربي، حالة تفاءل كبيرة، خلال الوقت الحالي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وهو ما ظهر على اللاعب خلال تدريبات فريقه استعدادا لمباريات الموسم المقبل.

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ومنح باسم مرسي، مسئولي الإنتاج الحربي، وعدا خاصا خلال الأيام الماضية، مؤكدا عزمه استعادة لقب هداف الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد، بعدما نال اللقب موسم 2014/2015 برصيد 18 هدفا مع الزمالك.

وأنتقل باسم مرسي، لصفوف الإنتاج الحربي، علي سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لصعوبة عودته للقلعة البيضاء، بعدما قضي الموسم الماضي معارا فى بدايته بالدوري اليوناني ثم عاد للدوري المصري من بوابة سموحة، لكن لم يستكمل الموسم مع النادي السكندري لخلافات مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.