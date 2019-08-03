شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه بطل الصومال فى بتروسبوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقترب ملعب بتروسبورت من استضافة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وأعلن نادي الزمالك إقامة مبارياته خلال الموسم الكروي الجديد، باستاد القاهرة الدولي، العائد للحياة الكروية، بعد تطويره لاستضافة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، لكن وجود أعمال صيانة بسيطة بالملعب خلال الوقت الحالي، أدى لإقامة مباراة بطل الصومال فى بتروسبورت لحين انتهاء الصيانة.

Advertisements

وحدد نادي الزمالك، 3 ملاعب لاستضافة مبارياته الأفريقية وهى استاد القاهرة و بتروسبورت وبرج العرب، وتقام أولي مبارياته بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا فى بتروسبورت.

ويتولى طارق يحيي، المسئولية الفنية لفريق الزمالك، بشكل مؤقت بعدما قرر مجلس الإدارة تكليفه بإدارة مباراتي ديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق الأبيض خلال الموسم الكروى المقبل، خلفا لخالد جلال الذى تولي المسئولية فى نهاية الموسم عقب رحيل السويسرى جروس.