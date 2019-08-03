شكرا لقرائتكم هداف مازيمبي لن ينضم للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابتعد جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن دائرة المرشحين للانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فى ظل تمسك ناديه باستمراره.

ووفقا لمصادر مطلعة داخل الأهلي، تلقى موليكا عرضا رسميا من أحد الأندية الكبري فى الدوري الفرنسي للانتقال لصفوفه بالموسم الجديد، لكن النادي الكونغولي رفض رحيله نهائيا وتمسك باستمراره للمشاركة فى النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

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أضافت المصادر، أن الأهلي لم يرسل عرضا رسميا لضم موليكا بعد علمه برفض نادي مازيمبي مبدأ رحيل اللاعب نهائيا مهما كانت المغريات، لذا تم صرف النظر عن التعاقد معه والبحث عن حلول بديلة حال الاستقرار بشكل نهائي على ضم مهاجم أفريقي جديد.

كانت تقارير صحفية خارجية أكدت اقتراب موليكا من الانتقال لصفوف النادي الأهلي، لكن التطورات الأخيرة أدت لصعوبة إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.