شكرا لقرائتكم محسن صالح: "المركب اللى فيها ريسين بتغرق واسألوا نورماندي تو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن ملف المدير الفنى الجديد، للفراعنة بعد اقتراب مدرب وطنى من تولي المسئولية بشكل رسمى خلال الفترة القادمة. وكتب محسن صالح عن حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، تويتة للتعليق على إمكانية تعيين مدير فنى وطنى لقيادة المنتخب المصري ومدرب آخر مشرف فنى. Advertisements وجاء نص تويتة محسن صالح كالتالي:- (المركب اللي فيها ريسين بتغرق) قرار تعيين مدرب وطني للمنتخب يحتاج إلى حصانة كالتي كانت لدي حسن شحاته لحمايته من سطوة الإعلام والأندية والمتعصبين من جماهير الأندية وأحذر من تعيين مشرف فني عليه حتي لا يحدث تصادم عند الاختلاف في الرأي وتغرق المركب قبل أن تدشن مثل نورماندي تو تو تو!".

تويتة محسن صالح

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