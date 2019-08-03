شكرا لقرائتكم الخارجين من جنة أفريقيا يطالبون الأهلي بحسم المصير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب لاعبو النادي الأهلي، المستبعدين من القائمة الأفريقية، للموسم الكروي الجديد، حسم مصيرهم سريعا سواء بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، أو خوض تجربة جديدة بالموسم المقبل.

وشهدت قائمة النادي الأهلي الأفريقية، استبعاد عدد من اللاعبين على رأسهم الرباعى، أحمد حمودي وهشام محمد وإسلام محارب وحسين السيد، الذين عقدوا جلسة مع مسئولي الفريق وطلبوا سرعة حسم المصير خلال الساعات القادمة.

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ويخشى رباعي الأهلي المذكور، الاستمرار داخل القلعة الحمراء، بالموسم الجديد، دون المشاركة فى المباريات، خاصة بعد الاستبعاد من القائمة الأفريقية، ومن المعتاد اعتماد الأجهزة الفنية على اللاعبين المقيدين أفريقيا فى كافة المباريات سواء المحلية أو الخارجية.

ويسعى رباعي الأهلي، لحسم مصير العروض المتاحة أمامهم بعدما أبدى العديد من أندية الدوري المصري الممتاز، رغبة فى التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، بعد استبعاده من قائمة الأهلي الأفريقية للموسم الجديد.