شكرا لقرائتكم ألميريا.. تأسس قبل 30 عاماً ووصل نصف نهائي كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتمي نادي ألميريا الإسباني لإقليم الأندلس الواقع في الجنوب الشرقي من إسبانيا، كما ينشط في الدرجة الثانية الإسبانية للموسم المقبل.

ورأى ألميريا النور في عام 1989 بمسماه الجديد ويخوض مبارياته في ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي يحمل هذا الاسم منذ استضافة المدينة للألعاب الإقليمية للبحر المتوسط في 2005، إذ يتسع لـ22 ألف متفرج، كما استمد ألوان الفريق الحمراء و البيضاء من علم المدينة.

Advertisements

وألميريا هي مدينة ساحلية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، تقع على بعد 550 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدريد.

ووصل ألميريا للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية في 2007، و شارك في أول موسم له تحت قيادة المدرب أوناي إيمري والمهاجم ألفارو نيغريدو الذي يعتبر هداف الفريق في دوري الأضواء بـ32 هدفاً، وسبق له أن أنهى الموسم في المركز التاسع بالدوري الإسباني، كما وصل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا في عام 2011 قبل أن يقصى أمام برشلونة.

ويحتل ألميريا المركز 26 من حيث الشعبية في إسبانيا، كما استحدث فريق الرديف "ألميريا ب" على غرار كبرى الفرق الإسبانية مثل ريال مدريد وبرشلونة.